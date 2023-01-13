ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ

Саме такий аналіз чи не найчастіше призначає або рекомендує зробити лікар — як сімейний, так і вузького профілю. Загальні вимоги до підготовки — перед здачею не курити, уникати фізичних навантажень, не вживати їжу впродовж приблизно 8 год., виключити жирні продукти, в багатьох випадках — каву. Якщо перевіряєте глюкозу крові, не варто напередодні наїдатися солодощів.

Приємний бонус: перш ніж здавати кров, можна пити воду. А після здачі — навіть потрібно!

Окремі дослідження потребують більш ретельної підготовки та збільшення заборон і вимог перед здачею — як-от певний максимально допустимий час після прийому їжі, час утримання від уживання алкоголю, певних ліків чи біодобавок, день менструального циклу або термін вагітності в жінок, часові рамки для здачі, певна періодичність здачі аналізу.

НАЙКРАЩЕ — БЕЗ СЛІДІВ

Хоч би як старалися медпрацівники, але часом «банальна», здавалось би, здача аналізу крові в прямому сенсі не минає безслідно: на згині руки виникають синці — гематоми. Втім, можна спробувати уникнути цієї неприємності, дотримуючись вказівок медпрацівників. Зокрема, притиснути пальцем місце, куди вводили голку, не згинаючи руку. Якщо не маєте реакції на лейкопластир, який вам наклеїли після здачі аналізу, — зніміть його орієнтовно за пів години (утім, багатьом не шкодить і значно триваліший термін). Нарешті, принаймні кілька годин після здачі крові не напружуйте руку, уникайте фізичних навантажень, наприклад, постарайтеся нести сумку в іншій руці.

Ольга ВОЛИНСЬКА.