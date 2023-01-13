Евакуація не стане на заваді отриманню пенсії, субсидії чи соціальної допомоги в будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію, інформують у Мінреінтеграції. Виплати, які ви раніше отримували в «Укрпошті» за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас поштове відділення на новому місці.

Зробити це можна, зателефонувавши:

1) до контакт-центру «Укрпошти» за номером: 0 800 300 545;

2) до сервісного центру Пенсійного фонду в регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Контакти Головних управлінь ПФУ в областях:

Вінницькій — 0 800 219 108;

Волинській — (0332) 77-65-70, 0 800 507 765;

Дніпропетровській — 0(97) 644-66-07;

Донецькій — 0 800 400 870;

Житомирській — (0412) 33-20-03;

Закарпатській — (0312) 64-37-02;

Запорізькій — 0 800 609 580;

Івано-Франківській — (0342) 53-75-15;

Київській — 0(93) 305-94-45;

Кіровоградській — (0522) 30-87-90, 0(50)-377-70-22;

Львівській — (032) 222-45-24;

Миколаївській — 0(68) 668-78-09, 0(50) 267-84-24, 0(93) 015-46-79, 0(99) 774-93-97, 0(96) 025-06-63, 0(93) 483-76-62;

Одеській — (048) 705-11-08, 0(63) 727-41-37;

Полтавській — 0 800 502 510;

Рівненській — 0(67) 675-94-21, 0(93) 169-19-43;

Сумській — 0(50) 255-39-72, (0542)-65-67-86;

Тернопільській — 0 800 504 007, (0352) 53-51-54;

Харківській — (0577) 25-37-10, (0577) 05-66-90;

Херсонській — 0(50) 693-50-00, 0(98) 922-15-39, 0(67) 181-88-84, 0(68) 858-92-31, 0(97) 153-76-67;

Хмельницькій — 0 800 501 583;

Черкаській — 0 800 504 801;

Чернівецькій — (0372) 54-65-43;

Чернігівській — (0462) 67-16-05, 67-60-16;

м. Києві — 0(44) 482-24-37, 0(68) 071-37-04.

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу, на яку отримували виплати до евакуації;

паспортні дані;

номер телефону;

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою); нову адресу доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адресу нового місця проживання.

Переадресацію з «Укрпошти» також можна здійснити на зручне для вас відділення «Ощадбанку» — без відкриття рахунку.

Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або органу соцзахисту населення в регіоні, де зараз перебуваєте.

Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той самий рахунок.