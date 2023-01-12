За допомогою кляру можна урізноманітнити відбивні зі свинини. Виходить дуже смачно, оригінально, і, звичайно, ситно! Чоловіки обов’язково оцінять ваші старання! Пригощайтесь!

500 г корейки

100 г печериць

2 яйця

100—110 г борошна

150 г сметани

0,5 чайної ложки розпушувача

олія

сіль

чорний мелений перець

М’ясо нарізати порційно, обсушити паперовими рушниками, тонко відбити. Посолити, поперчити. Гриби дуже дрібно нарізати (пропустити через м’ясорубку). Для кляру в мисці збити сметану, яйця, сіль, перець. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, ретельно перемішати. Має вийти за консистенцією, як на оладки. За необхідності підсипати ще борошна. В тісто додати гриби. Битки обкачати в борошні (щоб кляр добре тримався). В сковороді добре розігріти олію. Занурити битки в кляр, притиснути, щоб добре прилип. Викласти на сковорідку (можна на м’ясо зверху ще додати трохи кляру). Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, щоб кляр схопився. Перевернути, смажити з іншого боку до рум’яності. Викласти на паперовий рушник.