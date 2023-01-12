НЕРІВНОМІРНІ СХОДИ

Часто в цьому випадку грішать на якість насіння або звинувачують виробників. Причина розріджених сходів може бути й в іншому. Наприклад, нерівномірний шар субстрату, яким засипали насіння. У результаті з того, що опинилося на більшій глибині, вийшли більш слабкі сіянці, або їм не вистачило сил і вони зовсім не зійшли. Можливо, вплинуло використання для засипання насіння важкого субстрату. Кірка, що утвориться після поливу, на такому ґрунті не дає сіянцям повноцінно розвиватися.

Рекомендації. Необхідно використовувати для засипання насіння тільки легкий субстрат. При цьому товщина шару мульчі повинна приблизно дорівнювати товщині самого насіннячка.

СІЯНЦІ ВИЛЯГАЮТЬ

Якщо при цьому тоншає і темніє прикоренева частина стебла, сходи уражені «чорною ніжкою». Це захворювання найчастіше спричиняють гриби роду Фузаріум. Причиною може стати переохолодження ґрунту (якщо ємність із розсадою стоїть на холодному підвіконні), надлишковий полив, загущеність посівів або зараженість субстрату (якщо його попередньо не пропарювали).

Рекомендації. За перших ознак ураження варто видалити хворі сходи з невеликою грудочкою землі, припинити полив (аж до повного підсушування землі), підсипати до стебел прожарений пісок. Після підсушування полийте препаратами «Топсин», «Фундазол». Однак найбільш правильний спосіб — перепікірувати розсаду в нову, пропарену, землю і дотримуватися надалі правил поливу.

«ШАПОЧКА» НА НАСІННІ

Коли сходи не можуть скинути оболонку насіння, вважається, що так поводяться сіянці з ослабленого, неповноцінного насіннєвого матеріалу, і при пікіруванні такі рослини краще вибраковувати. Але може бути й інша причина. Наприклад, якщо насіння посіяне неглибоко або з посівів занадто рано зняли укриття (плівку чи скло), що призвело до підсихання насіннєвої оболонки.

Рекомендації. Якщо протягом дня кілька разів змочувати «шапочку», вона відпаде сама. Можна допомогти рослинам й акуратно зняти її за допомогою голки. Не видаляйте суху оболонку руками — сіянці можуть загинути.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.