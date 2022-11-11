Пухкі, не смажені, а отже, корисніші. Зранку саме так і має бути: просто, смачно, ситно, не клопітно. Згодні?

200 г кисломолочного сиру (від 9%)

3 столові ложки цукру

150 г сметани

2 яйця

3 столові ложки манної крупи

30 г вершкового масла

1 чайна ложка розпушувача

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

Сир пропустити крізь м’ясорубку, щоб вийшов більш однорідним. Окремо в мисці змішати цукор, розпушувач, сіль, ваніль і манку. До сиру додати збиті яйця, сметану та розтоплене масло (не гаряче), перемішати. Всипати до сирної маси суху суміш, перемішати. Залишити на столі на 10 хв., щоб манка набухла. Формочки (для кексів) змастити олією, притрусити борошном.

Викласти тісто (заповнюючи трохи більше половини, щоб залишилось місце для підйому). Поставити в розігріту до 180 духовку приблизно на 20—30 хв. Сирники мають добре зарум’янитися. Під час випікання вони збільшаться в об’ємі, але потім трохи опадуть.

Діана ШЕПЕЛЬ.