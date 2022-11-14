Чи треба мені платити за комунальні послуги, якщо маю статус ВПО і вже 4 місяці не живу вдома?

Олена.

Так, якщо йдеться про постачання теплової енергії та послуги управління багатоквартирним будинком. Якщо ж говорити про помешкання, які не обладнані лічильниками, то відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» громадяни можуть не сплачувати вартість комунальних послуг у разі їх невикористання за період тимчасової відсутності в житлі терміном понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження такої відсутності.

Для припинення нарахування за ЖКП потрібно звернутися до їх надавачів з відповідною письмовою заявою, в якій обов’язково слід вказати прізвище, ім’я та по батькові, адресу реєстрації, місця фактичного проживання, телефон і підстави звільнення від оплати послуг. Таку заяву варто супроводити одним із документів, що підтверджують: