Якщо після з’їденого фаст-фуду вас іноді турбують гострі болючі спазми в животі, які то слабшають, то посилюються, це можуть бути кишкові коліки. «Порадниця» з’ясувала, чому виникають ці неприємні відчуття, наскільки небезпечні та як їх позбутися.

ЩЕ Й НИРКОВІ ТА ПЕЧІНКОВІ

– Кишкові коліки – це різкі переймоподібні болі в черевній порожнині, що виникають через інтенсивні скорочення стінок кишківника, – пояснює гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРИПІЧЕНКО. – Коліки – не самостійне захворювання, а симптом, що сигналізує про збої в роботі шлунково-кишкового тракту. Спазми кишківника можуть свідчити як про тимчасові порушення травлення (наприклад, через переїдання), так і про серйозні патології ШКТ.

Крім кишкових, розрізняють також ниркові та печінкові коліки, які найчастіше спровоковані сечокам’яною та жовчнокам’яною хворобами.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ

За словами лікаря, основні причини кишкових колік – це переїдання, тривалі перерви між прийомами їжі, похибки в раціоні (любов до фаст-фуду, солодощів, алкоголю, копчених, жирних, смажених і гострих страв), а також вживання продуктів, що спричиняють здуття живота, – це кисла капуста, пиво, квас, бобові.

Спазми кишківника можуть виникнути через стрес, надмірне фізичне навантаження, наявність кишкових паразитів, отруєння (харчове, лікарське чи хімічне).

Спровокувати коліки також здатні такі захворювання, як гастрит, коліт, виразка, панкреатит, кишкова непрохідність, апендицит, ГРВІ та грип, кишкові інфекції, пухлини та запальні процеси в черевній порожнині.

Крім того, через незрілість травного тракту від кишкових колік традиційно страждають немовлята до трьох місяців.

ДЕ ТА ЯК БОЛИТЬ

Біль при кишкових коліках може бути тупим і ниючим або ж гострим, нападоподібним; розливатись по всьому животу, віддаючи в пах, спину, чи мати чітку локалізацію. Інтенсивність больових відчуттів теж різна: від цілком терпимого дискомфорту, що швидко минає, до вираженого больового синдрому, коли людині під час нападу важко поворухнутися. При цьому спазми можуть тривати як годину, так і кілька днів.

Поряд із кишковими коліками часто спостерігаються такі симптоми, як здуття живота, порушення випорожнень (діарея або закреп), одноразові нудота й блювання. Іноді може підвищуватись температура тіла.

ЩО РОБИТИ

– Лікування колік завжди спрямоване на усунення причин їх виникнення, – каже Лариса Припіченко. –Якщо ви знаєте, в чому річ (наприклад, напередодні переїли або вживали фаст-фуд), то можна самостійно прийняти спазмолітик, який швидко усуне неприємні симптоми. Але при сильних спазмах, причина яких невідома, необхідно виключити невідкладні стани: гострий апендицит, перитоніт.

Якщо біль у животі турбує вас регулярно, необхідна консультація гастроентеролога та низка додаткових аналізів і обстежень. Лікар може призначити аналізи крові та сечі, копрограму, УЗД внутрішніх органів, контрастний рентген кишківника, гастродуоденоскопію, колоноскопію тощо.

Терапія призначається залежно від виявленого основного захворювання, що спровокувало коліки. Якщо серйозних патологій ШКТ не виявлено, рекомендується дотримання дієти та симптоматичний прийом спазмолітиків і знеболювальних препаратів.

Ірина КАДЧЕНКО.