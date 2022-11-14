Без теплиці в середній смузі та північних районах практично неможливо виростити теплолюбні овочі. Але яку саме вибрати та як установити?

ВИБІР ДІЛЯНКИ

Насамперед визначтеся з місцем, де стоятиме теплиця.

Якщо у вашій місцевості влітку багато сонячних днів, розташуйте споруду так, щоб у полудень її закривала тінь.

Якщо сонця обмаль, відведіть місце для теплиці на максимально відкритій і добре освітленій ділянці.

У районах, де характерні сильні вітри, поставте в максимально захищеному від їх поривів місці (сильний вітер здатний порвати плівку й навіть деформувати конструкцію полікарбонатної теплиці).

ГРУНТ

Найкраще його підготувати восени, оскільки більшості добрив потрібен час, щоб почати «працювати». Але якщо не встигли цього зробити до зими, можна буде й навесні.

ДОВЖИНА ТА ШИРИНА КОНСТРУКЦІЇ

На глибину двох лопат перекопайте ґрунт, на якому буде розташована теплиця. Під час першого перекопування виберіть коріння бур’янів. Перед другим внесіть добрива: по 5–7 кг перегною або компосту, 40–50 г сульфату калію та 30–40 г суперфосфату на кв.м. Не зайвим буде додати по півлітровій банці деревної золи на кв.м.

Полікарбонатна теплиця без додаткових опор витримує шар снігу, що підтанув, завтовшки 3,5 см, сухого — до 7 см.

КОЛИ КРАЩЕ КУПУВАТИ МАТЕРІАЛИ

Восени та взимку всі необхідні для будівництва теплиці матеріали коштують дешевше. У цей період можна встановити каркас, а накрити його вже навесні. Зберігати всі придбані матеріали потрібно в сухому добре вентильованому приміщенні, без різких перепадів температури.

Чим накрити

Матеріал Переваги Недоліки Скло Добре тримає тепло, підходить для вирощування всіх овочевих культур. Дорого, травмонебезпечно, крихке, потребує міцного, стійкого металевого каркасу. Плівка Плівкові теплиці мобільні та легкі, їх будівництво обходиться значно дешевше, ніж зі скла та полікарбонату. Не потребують міцного каркасу, можна обійтися простими металевими або пластиковими дугами, дерев’яними планками. Добре тримають тепло, підходять для вирощування всіх овочів. Швидко стає непридатною — рветься від неакуратного впливу, поривів вітру, граду, перепадів температури. Щоб продовжити термін служби, плівку потрібно буде знімати наприкінці сезону, а потім знову накривати навесні. Спанбонд Відносно дешевий матеріал. Пропускає вологу, що дозволяє рідше поливати грядки. Теплиця не потребує провітрювання. Відмінно почуваються в ній огірки та баклажани, а томати для відкритого ґрунту швидше дозрівають і рідше хворіють. Погано утримує тепло, недовговічний. Не підходить культурам, які потребують постійного високого температурного режиму. Полікарбонат Хоча й дорожчий, зате надійний, міцний, стійкий до фізичного впливу, перепадів температури, вітру, добре тримає тепло. Підходить для вирощування всіх овочів. Ідеальний до нього — алюмінієвий каркас, який легкий, простий у збиранні, але потребує додаткового захисту. Полікарбонат на каркас може встановити тільки фахівець. Складна його заміна у разі деформації чи псування.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.