Хрусткі, ситні, а ще доволі бюджетні — котлети з цибулі найбільше смакують зі сметанно-грибним соусом.

Котлети:

500 г цибулі

2 яйця

120 г манної крупи

2 зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого

перцю

олія

Для соусу:

300 мл сметани (будь-якої жирності)

200 г печериць

велика цибулина

50 г вершкового масла

олія

столова ложка борошна

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 невеликі зубчики часнику

Цибулю нарізати маленькими кубиками — що менше, то краще. Додатково добре ще посікти ножем. Викласти в миску. Всипати манну крупу, перемішати. Додати яйця, вичавлений часник, сіль і перець. Ретельно перемішати та залишити на 10 хв., щоб крупа набухла та ввібрала цибулевий сік. У сковороді добре розігріти олію. Столовою ложкою набирати цибулевий фарш і викладати на сковорідку, надаючи форми котлетки. Хоча можна формувати й руками. Смажити на помірному вогні (по 4 хв. з обох боків) до рум’яної скоринки. Виходить приблизно 12—14 котлет.

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотавого кольору. Печериці нарізати кубиками, додати до цибулі. Смажити до випаровування рідини. Для підливи в невеликій каструльці розтопити вершкове масло. Всипати борошно та швидко перемішати, щоб не було грудочок, давши заваритися 1 хв. Продовжуючи помішувати, додати сметану. Готувати на помірному вогні 3—4 хв. до загущення. Викласти соус до грибів. Додати подрібнений часник. Посолити, поперчити. Помішуючи, трохи все прогріти. Коли соус охолоне, він загусне. Якщо вийшов занадто густим, можна розвести, підливши трохи молока.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.