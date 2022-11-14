Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал «Дія» до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання.

У випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.

Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.

У сі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.