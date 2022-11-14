Усі внутрішньо переміщені особи, заяви яких були подані через портал «Дія» до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання.
У випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов’язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року.
Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня.
Усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
З питаннями щодо отримання допомоги, звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.
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