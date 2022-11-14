1. Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.

2. Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.

3. Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.

4. Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.