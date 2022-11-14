Життя на звільнених територіях відроджується в усіх сенсах і люди прагнуть створити сім’ю навіть на лінії фронту. Попри те, що відділи Державної реєстрації актів цивільного стану наразі не мають можливості реєструвати шлюби на територіях ведення активних бойових дій, побратися на передовій можуть як наші захисники та захисниці, так і цивільні.
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ В УМОВАХ ВІЙНИ?
- Державна реєстрація шлюбу може проводитися відділами ДРАЦС без особистої присутності нареченого (нареченої). При умові, що один із наречених є: військовослужбовцем, поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медиком.
- Заява від таких осіб подається безпосередньому керівнику або командиру, який надсилає її до відділу ДРАЦС, до якого подано особисто іншим із наречених заяву про державну реєстрацію шлюбу.
- Окрім того, зареєструвати шлюб із особою, яка служить або працює на передовій (рятувальником, поліцейським, слідчим, медиком), може також безпосередньо його/її керівник або командир.
- В цьому разі церемонія складання акту про укладення шлюбу може відбуватися як у присутності обох наречених, так і без особистої присутності одного чи обох з них із використанням доступних засобів відеозв’язку.
- Така ж процедура діє і для громадян, які перебувають чи працюють в закладах охорони здоров’я. При цьому акт, що засвідчує факт одруження, складає керівник закладу охорони здоров’я.
- Для отримання свідоцтва про шлюб подружжя або один із них в подальшому має звернутися до відділу ДРАЦС.
Державне мито за реєстрацію шлюбу в таких випадках не сплачується.
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