Життя на звільнених територіях відроджується в усіх сенсах і люди прагнуть створити сім’ю навіть на лінії фронту. Попри те, що відділи Державної реєстрації актів цивільного стану наразі не мають можливості реєструвати шлюби на територіях ведення активних бойових дій, побратися на передовій можуть як наші захисники та захисниці, так і цивільні.