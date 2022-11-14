Якщо ви – переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини. Розмір допомоги становить 3000 грн на місяць. Виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.