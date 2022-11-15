Уклавши декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), пацієнт має право отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень і швидких тестів (внутрішньо переміщеним особам для отримання первинної меддопомоги декларація не потрібна), зазначають у МОЗ.

Безпосередньо в кабінеті лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), отоофтальмоскопію, вимірювання гостроти зору;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також до пакету ПМД входять:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові.

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення на аналіз та скеровує пацієнта до лабораторії.

Пробірку для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртову серветку/вату/спирт тощо пацієнт не повинен оплачувати додатково. Усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.

За необхідності лікар ПМД може направити пацієнта на інші аналізи, потрібні йому за станом здоров’я, або залучити до лікування фахівця іншої спеціалізації.