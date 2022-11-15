Добрива поділяють на дві основні групи: органічні природного походження (гній, компост, сапропель тощо) та мінеральні – промислового виробництва. Але рослині, якщо вона отримала всі необхідні поживні речовини, абсолютно байдуже, звідки ті взялися – з корівника чи хімічного заводу.

Органічні речовини, як тваринного, так і рослинного походження, у ґрунті розкладаються до простих сполук. Ці мінеральні солі якраз і є живленням для рослин. Таким чином, відро гною та жменя нітрофоски містять приблизно однакову кількість поживних елементів.

Правда, всі органічні добрива, крім основних сполук азоту, фосфору та калію, містять також і масу інших речовин, які теж необхідні рослині. Крім того, органіка покращує структуру ґрунту.