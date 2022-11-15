Грибний паштет стане вашою чарівною паличкою, адже його можна намастити на хліб або використовувати як начинку для пиріжків, млинців. Добре, як є можливість взяти кілька видів грибів.

ПАШТЕТ ІЗ ПЛАВЛЕНИМ СИРКОМ

Підготувати печериці за цим рецептом можна двома способами: підсмажити чи запекти. Проте ми схиляємося до другого — в запечених грибів смак і аромат більш насичений.

200 г печериць (або інших грибів); 100 г плавленого сиру; маленька цибулина; маленький зубчик часнику; сіль за смаком; олія.

Гриби нарізати скибочками. Обсмажити в маленькій кількості олії до випаровування рідини. Або запекти в духовці: збризнути трохи олією, поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 15—20 хв. (головне — не пересушити). Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до рум’яності в олії. Гриби та цибулю охолодити. Часник розчавити. Змішати гриби, цибулю, часник. Додати тертий плавлений сирок.

Трохи посолити (врахуйте, що сирок містить сіль). Подрібнити все блендером на однорідну масу (чи пропустити двічі крізь м’ясорубку).

Смачно їсти так: на скибочку хліба покласти тоненький кружечок солоного огірка, а на нього — паштет, притрусити зеленою цибулькою.

«КРЕМОВИЙ»

Текстуру яєчно-грибного паштету можна зробити однорідною чи з невеликими шматочками грибів — залежно від ретельності подрібнення. Добре додати трохи вершкового масла, тоді намазка набуде кремової текстури.

300 г печериць; 4 варених яйця; 50 г майонезу (або навпіл сметани та майонезу); 30 г вершкового масла; 0,5 чайної ложки часничного порошку; чверть чайної ложки солі; дрібка чорного меленого перцю; олія.

Печериці довільно нарізати. Обсмажити в маленькій кількості олії до випаровування вологи. Дати трохи охолонути. Скласти в миску: гриби, порізані довільно яйця, майонез (або суміш зі сметаною) та м’яке масло. Посолити, поперчити, всипати часничний порошок. Подрібнити блендером (або двічі пропустити крізь м’ясорубку). Можна подавати відразу або поставити на годину в холодильник — так паштет стане більш густим.

ОВОЧЕВА ІКРА «АСОРТІ»

Ікра із сочевицею та грибами — ситна пісна страва. Сочевиця містить багато білку, надає поживності та красивого кольору.

300 г печериць (або інших грибів); 100 г червоної сочевиці; 2 середні морквини; 2 крупні цибулини; олія; 2 чайні ложки лимонного соку; 1 чайна ложка солі; чверть чайної ложки чорного меленого перцю; чверть чайної ложки хмелі-сунелі (за бажання).

Гриби нарізати шматочками, обсмажити в маленькій кількості олії до зарум’янення. Подрібнити цибулю. Натерти моркву. Обсмажити в олії цибулю до рум’яності, викласти на тарілку. Окремо обсмажити моркву до м’якості. З’єднати моркву, цибулю та сочевицю в сковорідці. Долити 180 мл води. Довести до кипіння, готувати 15—20 хв. до випаровування рідини. З’єднати овочеву масу з грибами. Посолити, поперчити. Влити сік лимона. Збити блендером. Якщо його немає — пропустити продукти крізь м’ясорубку. Спробувати готовий паштет, за необхідності досолити. За бажання в масу можна додати маленький вичавлений зубчик часнику чи хмелі-сунелі. Але небагато, бо надто різкий запах заб’є тонкий грибний аромат.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.