Широко поширена думка про велику шкоду, яку нібито завдає кріт у саду, на городі, не зовсім і правильна.

Це маленьке звірятко не проживе без їжі жодного дня. Причому їжі тваринного походження. Воно знищує шкідливих комах, серед яких дротяники, капустянки, личинки хруща, а також равлики та мокриці. Не пропустить і миші, яка потрапить у кротову нірку, і дощового хробака.

Кроти постійно риють ходи в землі в пошуках їжі, розпушуючи та перемішуючи ґрунт, при цьому він стає більш родючим. Але, звісно, водночас вони руйнують доріжки, газони, клумби. А от коріння дерев, як дехто вважає, не їдять. Хіба іноді оголюють, і рослини можуть почати в’янути. Коріння рослин і коренеплоди гризуть не кроти, а миші та капустянки, які розгулюють по кротових норах, допоки їх зловить кріт.

І все ж, якщо кроти завдають шкоди вашому саду або городу, доведеться їх позбуватися.

Насамперед, спробуйте не руйнувати їхні ходи, тоді не ритимуть нові на вашій ділянці. Для відлякування кротів у торці грядок закладають ганчірки, рясно змочені пахучими речовинами – гасом, карбідом тощо.

Щоб кріт не потрапив у вашу теплицю, навколо неї закопайте шифер чи жерсть. Також можна посадити навколо пахучий коріандр, запах якого кроту не подобається.

Можна позбутися кротів, не вбиваючи їх, за допомогою шуму. Поставте кілька відлякувачів, закріпивши на вбитих у землю металевих трубках. Кроти бояться вібрації і підуть від вас… до сусідів.

Також у продажу є й електронні відлякувачі кротів, які встромляють у землю. Принцип їхньої дії інший, ніж у саморобних, а сенс той самий – створити вібрацію ґрунту і, не вбиваючи, відлякати непроханого гостя. Такий пристрій працює від батарейок.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.