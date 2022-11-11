Інсульт, жертвами якого щороку стають понад 100 тис. українців, третина з яких – молодше 65 років, може призвести до інвалідності, а в деяких випадках має летальні наслідки.

Це гострий стан, під час якого уражуються кровоносні судини головного мозку – вони блокуються тромбом («бляшкою») або розриваються. Частина мозку не може отримати з кров’ю кисень і поживні речовини, як наслідок – починається смерть його клітин.

Які стани можуть підвищувати ризик виникнення інсульту? Це зокрема:

високий артеріальний тиск;

високий рівень холестерину;

порушення серцевого ритму;

надлишкова вага;

цукровий діабет;

надмірні стреси.

Розвиток інсульту можуть супроводжувати симптоми, що виникають раптово. Запам’ятати їх допоможе абревіатура МОЗОК-Час, запевняють у МОЗ.

*М (Мовлення) – попросіть людину, в якої ви запідозрили інсульт, повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною, або хворий не розумітиме ваше прохання.

*О (Обличчя) – коли один бік обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину усміхнутися. Якщо в неї інсульт, то не зможе цього зробити або усмішка буде несиметричною.

*З (Запаморочення) – поява скарги на раптове запаморочення, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів у руці або нозі.

*О (Очі) – раптово порушився зір одним або ж обома очима, наприклад, з’явилось двоїння при погляді

на предмети.

*К (Кінцівки) – слабкість або оніміння, неможливість підняти та утримувати обидві руки або ноги одночасно, кінцівки з одного боку стають слабшими, можуть падати, як пліть.

Час – якщо помітили один із цих симптомів, терміново викликайте «швидку». Також інсульт може проявлятися сильним головним болем без причини, сонливістю, блювотою, нудотою. Такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Подібні короткотривалі сигнали відомі як транзиторні ішемічні атаки. Більшість людей ігнорує їх, адже швидко минають. Проте вони сигналізують про загрозливий стан, який треба негайно діагностувати та лікувати.

Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Людина з його ознаками, яка отримує допомогу лікарів упродовж перших 4,5 год., має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких і незворотних наслідків. Якщо підозрюєте, що у вас чи в когось іншого інсульт, негайно телефонуйте за номером 103.