Така лекція-презентація нещодавно відбулася в Митрополичому будинку Софії Київської. Священник ПЦУ, ректор Православного університету Святої Софії-Премудрості о.Георгій Коваленко зацікавився темою, коли його запитали: якщо замість Діда Мороза писати про Миколая, то як бути зі Снігуронькою? Тоді й зрозумів: важливо пояснювати різницю між цими двома. Згодом до них додався ще й Санта…

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Реальна людина, єпископ Мирлікійський; святий, визнаний православними і католиками: його мощі — в Барі. Покровитель моряків, захисник несправедливо засуджених, охороняє від злочинців. Убраний в ризи, схожі на єпископські.

Отримавши спадок, ще юнаком допоміг зберегти добре ім’я трьом бідним сестрам, підкинувши їм мішечки з приданим. Його ім’я носить чимало храмів.

До дітей із Європи Святий Миколай припливає кораблем. Це — відголосок історії перенесенням його мощей. Він — у чернечому сані, тож не має онучки, але його помічниками можемо стати всі ми. І ця історія допоможе через добрі справи привести наших дітей, які вірять у казку, в реальне релігійне життя, каже священник. А от подарунки мають бути не лише для дітей, а й від них!

САНТА-КЛАУС

У часи Реформації лідери протестантизму таки дозволили «забороненому» ними святому приходити до дітей, яких обдаровували батьки, — але вже на Різдво! Дитячий віршик «Ніч перед Різдвом, або візит Святого Миколая» 1823 року написав Клемент Кларк Мун. Викладач давньогрецької літератури, знаючи історію Святого Миколая, придумав різдвяного ельфа, який прилітає на санях з оленями, лізе через димохід і курить трубку.

Твір став популярним в Америці; його перевидавали, вчили напам’ять. У нас — досі не виданий, хоч є чудовий переклад українською Інни Форостюк, доцентки Луганського університету. А от як виглядає Санта, визначив художник Томас Наст. Розпочавши 1863-го вести в газеті різдвяну колонку, намалював Клауса з себе, як шарж. Ілюструє і згаданий вірш, оточує Санту помічниками — ельфами, оселяє на Півночі в міфічній Лапландії.

Герой щорічних диснеєвських різдвяних мультиків і фільмів ще з 1931 року — в рекламі. Тож не робімо її персонажем реального Святого Миколая, наголошує о.Георгій.

ДІД МОРОЗ

Сучасному персонажу передують Мороз із іще дохристиянських вірувань, міфів і легенд, якого боялися і задобрювали, та герой народної казки «Морозко» (1840) Володимира Одоєвського — справедливий, але недобрий. У СРСР публічно з’являється після Голодомору-1932 і сталінського: «Жить стало лучше, жить стало веселей» з подачі Постишева. Уперше свято з Дідом Морозом провели в Харкові 1935 року. Страшного 1937-го Дід Мороз із онучкою зустрічали гостей у кремлівському Палаці з’їздів…

Насправді сценарій новорічного свята придумав глухівчанин Петро Слонім. Співорганізатор Палацу піонерів у Харкові, керував там Театром ляльок. Креативив на радість дітям до 1981 року, залишив по собі багато добрих спогадів. Завдяки йому Дід Мороз іще 2021-го асоціювався з міфом, казкою, дитячим карнавалом, каже о.Георгій, — повномасштабна війна все змінила.

— Головну резиденцію у Великому Устюзі на Вологодщині 1998-го відкрив тодішній прем’єр-міністр росії путін. Тож Дід Мороз як «резидент» радянської, російської пропаганди, станом на цей час, вочевидь, підлягає декомунізації й дерусифікаціїї, а його історія небезпечна для українців. Гадаю, нам варто від цього відмовитися, ворожого резидента поміняємо на наших воїнів, — підсумовує священник.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.