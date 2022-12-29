Останнім часом стало модним саджати хвойні рослини біля будинку. Вважається, що вони відлякують комарів та очищають повітря. А жива ялина чи сосна, що росте у дворі, ніби спеціально створена для того, щоб прикрашати обійстя на різдвяно-новорічні свята. Однак існує 4 причини, через які хвойні краще не садити поряд із будинком. Пам’ятайте про них, плануючи посадку дерев.

ЗАКИСЛЕННЯ ҐРУНТУ

Хвойні рослини, особливо модрина, за рахунок голок, що обпадають, сильно закисляють грунт. Навіть якщо ростуть відносно далеко від саду чи городу, вітер все одно розноситиме хвою по всій ділянці. Це призведе до сильного скорочення врожайності, оскільки практично всі рослини, у тому числі садові та овочеві культури, не переносять кислий ґрунт.

ЗАБИРАЮТЬ УСЕ ХАРЧУВАННЯ СОБІ

У хвойних дуже потужна коренева система, яка настільки активно поглинає всі поживні речовини, що іншим рослинам їх практично не залишається. Ось чому під самою ялинкою зазвичай можна бачити тільки голий ґрунт або, в кращому разі, пробивається крізь землю рідкісна, хирлява трава. Навіть невибагливі бур’яни там не зможуть вирости. І жодна культурна рослина, нехай і найневибагливіша, не зможе прижитися в радіусі 10-15 м від хвойного дерева. Навіть найякісніші підгодівлі не допоможуть виправити цю ситуацію, тому що ялина або сосна повністю витягне з ґрунту всі внесені добрива.

ОБ’ЄКТ ДЛЯ ВЛУЧЕННЯ БЛИСКАВОК

Високе хвойне дерево, що росте на ділянці, під час грози може виявитися об’єктом для блискавок. При цьому серйозну небезпеку становить ще й те, що деревина сосни та ялинки легко спалахує через високий вміст смол.

МОЖУТЬ УПАСТИ НА БУДИНОК ПІД ЧАС СИЛЬНОГО УРАГАНУ

Незважаючи на те, що коренева система у хвойних дерев потужна, вона розташовується дуже близько до поверхні ґрунту. А це може виявитися небезпечним для дому та його мешканців. Адже недостатньо заглиблене коріння не зможе утримати у вертикальному положенні високу ялинку або сосну з кроною, що розрослася. Дерево може бути повалене сильним вітром під час урагану і впасти на будинок або розташовані поблизу господарські споруди. Та й самим ялинам і соснам на ділянці не надто комфортно рости, нерідко всихають. Найкраще, звісно, почуваються в лісі. Ну, а садити чи ні хвойні біля свого дому, кожен господар вирішує сам.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.