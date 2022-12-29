Цей ситний наваристий суп зігріє холодного зимового дня. Засмачений сметаною і ароматною зеленню, він стане чудовим обідом для всієї родини. Обов’язково спробуйте!
- 1,2 л води
- 130 г пшоняної крупи
- 3 середні картоплини
- 1 середня морквина
- 250 г печериць
- 1 середня цибулина
- 150 г кореню селери
- 1 чайна ложка солі
- дрібка чорного меленого перцю
- олія
Пшоно ретельно промити, щоб не гірчило (до прозорості води). Нарізати доволі дрібними кубиками картоплю, закласти разом із пшоном у киплячу воду. На повільному вогні готувати близько 20 хв., прикривши каструлю кришкою. Корінь селери, морквину та цибулину нарізати дрібними кубиками. У сковороді розігріти олію та обсмажити овочі до м’якості та рум’яного кольору. Печериці нарізати дрібненькими кубиками, обсмажити в олії на сильному вогні до випаровування вологи. (Якщо смажити печериці на сильному вогні, вони не пускають сік, в якому потім тушкуються, а одразу покриваються апетитною рум’яною скоринкою. Завдяки такому прийому гриби виходять ще й дуже запашними).
Перекласти в каструлю овочеву засмажку та гриби. Посолити та поперчити. Дати кулешу ще хвилини 3—4 потомитися під кришкою, вимкнути вогонь — нехай настоїться хвилин 10.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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