Цей ситний наваристий суп зігріє холодного зимового дня. Засмачений сметаною і ароматною зеленню, він стане чудовим обідом для всієї родини. Обов’язково спробуйте!

1,2 л води

130 г пшоняної крупи

3 середні картоплини

1 середня морквина

250 г печериць

1 середня цибулина

150 г кореню селери

1 чайна ложка солі

дрібка чорного меленого перцю

олія

Пшоно ретельно промити, щоб не гірчило (до прозорості води). Нарізати доволі дрібними кубиками картоплю, закласти разом із пшоном у киплячу воду. На повільному вогні готувати близько 20 хв., прикривши каструлю кришкою. Корінь селери, морквину та цибулину нарізати дрібними кубиками. У сковороді розігріти олію та обсмажити овочі до м’якості та рум’яного кольору. Печериці нарізати дрібненькими кубиками, обсмажити в олії на сильному вогні до випаровування вологи. (Якщо смажити печериці на сильному вогні, вони не пускають сік, в якому потім тушкуються, а одразу покриваються апетитною рум’яною скоринкою. Завдяки такому прийому гриби виходять ще й дуже запашними).

Перекласти в каструлю овочеву засмажку та гриби. Посолити та поперчити. Дати кулешу ще хвилини 3—4 потомитися під кришкою, вимкнути вогонь — нехай настоїться хвилин 10.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.