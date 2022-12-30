Набрав чинності Закон від 16 листопада 2022 року № 2759-IX щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню) на роботі.

Він встановлює, що систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, є порушенням українського законодавства.

Закон зобов’язує роботодавця вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи із запобігання та протидії мобінгу.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу, мають право звернутися зі скаргою до відповідного центрального органу виконавчої влади та/або до суду.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу, факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Крім того, цей Закон надає право роботодавцю розірвати трудовий договір з працівником у випадку вчинення ним мобінгу, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.