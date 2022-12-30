Новий рік у мирний час — одне з найбільш довгоочікуваних свят не лише дітей, а й дорослих. Але зараз новорічні святкування — питання дискусійне й суперечливе. Хтось вважає, що вони зовсім не на часі, але більшість людей все ж потребує певної розради й позитивних емоцій. Якщо належите до таких, подбайте, щоб святкові дні не затьмарилися проблемами зі здоров’ям.

«ЛІКИ ТРИМАЙТЕ ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ»

Вікторія КОКОШКО, лікар-терапевт

— Аптечка є в кожному домі, але у воєнний час її варто оновити для запобігання різноманітним НП, особливо, якщо на свята збирається велика компанія з дітьми. До складу аптечки обов’язково повинні входити знеболювальні та спазмолітики на випадок головного, зубного або шлункового болю, жарознижувальне (для дорослих та дітей), бинт, пластир, перекис водню, йод.

Враховуючи перебої зі світлом й інші надзвичайні чинники, людям із хронічними захворюваннями варто купити ліки, призначені лікарем для щоденного прийому, заздалегідь і про запас. Особливо це стосується рецептурних препаратів.

Крім того, хворим на цукровий діабет, астму, жовчнокам’яну хворобу, гіпертонію; пацієнтам, які перенесли інфаркт, інсульт, а також вагітним і жінкам, що годують, раджу утриматися від алкоголю, куріння, вживання занадто жирних або екзотичних страв.

«ПІСЛЯ ЗАСТІЛЛЯ — РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ДЕНЬ»

Лариса ПРИПІЧЕНКО, гастроентеролог-ендоскопіст

— Найчастіші скарги у новорічний період — переїдання та отруєння. Люди з’їдають у кілька разів більше звичайного, вживаючи жирне, смажене, а також страви не першої свіжості, заправлені майонезом, що порушує роботу шлунково-кишкового тракту. Щоб уникнути цього, намагайтеся контролювати свій раціон. А якщо все ж таки переїли — наступного дня розвантажте організм, перейшовши на дієтичні продукти — кефір, вівсянку, нежирний бульйон, парові тюфтельки.

Що стосується пацієнтів із гастритом, холециститом, виразковою хворобою, їм завжди слід дотримуватися помірності й взагалі не вживати жирних і смажених страв, замінивши на парові або відварні. Варто також звести до мінімуму або виключити з раціону соуси, кетчуп, майонез, а також алкоголь, інакше загострення хвороби не уникнути.

Крім того, у вас під рукою завжди мають бути ферментні препарати, засоби від печії, ліки від діареї та блювання. Що стосується алкогольного отруєння, тут не обійтися без адсорбентів та засобів для промивання шлунка.

«НЕ ЗАПИВАЙТЕ АЛКОГОЛЬ ГАЗОВАНИМИ НАПОЯМИ»

Наталія БІЛА, лікар-нарколог

— Основна порада: не вживайте спиртне натщесерце та не поєднуйте міцний алкоголь із шампанським, пивом чи газованими напоями — це прискорить сп’яніння та погіршить самопочуття. Під час застілля жінкам в ідеалі випити келих шампанського та трохи вина, чоловікам — 100-150 г міцного алкоголю (віскі, горілка, коньяк).

Щоб у новорічну ніч швидко не сп’яніти — прийміть перед застіллям ложку оливкової олії: жири обволікають стінки шлунка, завдяки чому спиртне не всмоктуватиметься дуже швидко. Можна також за пару годин до початку свята випити 10 таблеток активованого вугілля, яке вбере продукти розпаду алкоголю, не давши їм потрапити в кров. І обов’язково закушуйте кожну випиту чарку.

Що стосується похмільного синдрому, його можна зняти таблетками типу «антипохмелін» або народними засобами — огірковим розсолом, кефіром, томатним соком.

«ОБЕРЕЖНО ПОРУЧ ІЗ ЯЛИНКОЮ»

Юрій ШИМОН, ортопед-травматолог вищої категорії

— Звучить банально, але будьте обережні поруч із ялинкою: безліч нещасних випадків трапляється саме під час її прикрашання. Це порізи та травми при встановленні та підрізанні дерева, удари електричним струмом від гірлянди, падіння з табуреток та драбин, поранення надколотими ялинковими іграшками.

Продавати та використовувати піротехніку сьогодні суворо заборонено. Але завжди знайдуться порушники правил, тому в новорічну ніч раджу не відкривати вікна та балкони й не стояти під стінами багатоповерхівок, звідки може прилетіти щось «запальне».

У домашній аптечці обов’язково мають бути препарати на випадок «піротехнічних» травм: засоби від опіків та для зупинки кровотеч, гумовий джгут, йод або зеленка, розчин перекису водню, пластир, бинт, вата, антисептичні мазі. У разі серйозних пошкоджень обов’язково зверніться до травмпунктів, які працюють цілодобово.