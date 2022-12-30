Диво-рецепт! М’якенький, пишний і дуже смачний шоколадний пиріг, без яєць та молочних продуктів.
- 200 мл теплої води
- 130 г цукру
- дрібка солі
- 80 г меду (або густого варення)
- пів чайної ложки соди
- 200 г борошна
- 90 мл олії (без запаху)
- 40 г порошку какао
- 50 г чорносливу
Глазур:
- 100 г цукрової пудри
- 1—2 столові ложки соку лимона
В мисці з’єднати теплу воду, цукор, мед (варення), дрібку солі. Все перемішати віночком, щоб розчинився цукор. Влити олію, перемішати. Додати соду (гасити її не потрібно, сода вступить в реакцію з медом і «підніме» тісто).
Окремо з’єднати борошно та какао, перемішати. Поступово просіяти в миску борошняну суміш. Замісити тісто до однорідності. За консистенцією схоже на густу сметану. За бажання можна додати спеції: мелену корицю, гвоздику, мускатний горіх. Чорнослив дрібно нарізати, додати в тісто (можна замінити подрібненими горіхами, іншими сухофруктами чи шматочками шоколаду), перемішати. Форму (22 см) застелити пергаментом, вилити тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 35—40 хв. до сухої шпажки. Залишити на 15 хв. охолонути в формі, потім перекласти на решітку до охолодження.
Для глазурі цукрову пудру насипати в миску. Поступово вливати сік, ретельно розтираючи ложкою. Кількість регулюйте за консистенцією глазурі. Більше пудри, менше соку — глазур буде густою та білішою; навпаки — більш рідкою та прозорою. Змастити пиріг глазур’ю. Дати застигнути хвилин 15—20.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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