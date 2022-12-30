Диво-рецепт! М’якенький, пишний і дуже смачний шоколадний пиріг, без яєць та молочних продуктів.

200 мл теплої води

130 г цукру

дрібка солі

80 г меду (або густого варення)

пів чайної ложки соди

200 г борошна

90 мл олії (без запаху)

40 г порошку какао

50 г чорносливу

Глазур:

100 г цукрової пудри

1—2 столові ложки соку лимона

В мисці з’єднати теплу воду, цукор, мед (варення), дрібку солі. Все перемішати віночком, щоб розчинився цукор. Влити олію, перемішати. Додати соду (гасити її не потрібно, сода вступить в реакцію з медом і «підніме» тісто).

Окремо з’єднати борошно та какао, перемішати. Поступово просіяти в миску борошняну суміш. Замісити тісто до однорідності. За консистенцією схоже на густу сметану. За бажання можна додати спеції: мелену корицю, гвоздику, мускатний горіх. Чорнослив дрібно нарізати, додати в тісто (можна замінити подрібненими горіхами, іншими сухофруктами чи шматочками шоколаду), перемішати. Форму (22 см) застелити пергаментом, вилити тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 35—40 хв. до сухої шпажки. Залишити на 15 хв. охолонути в формі, потім перекласти на решітку до охолодження.

Для глазурі цукрову пудру насипати в миску. Поступово вливати сік, ретельно розтираючи ложкою. Кількість регулюйте за консистенцією глазурі. Більше пудри, менше соку — глазур буде густою та білішою; навпаки — більш рідкою та прозорою. Змастити пиріг глазур’ю. Дати застигнути хвилин 15—20.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.