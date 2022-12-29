Постановою №1603 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393» Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було внесено зміни до правил розрахунку сум за електроенергію через часті та довгі відключення світла.

Наразі, якщо споживач вчасно не передав показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть проводитися не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Знижувальний коефіцієнт має враховувати період, коли була відсутня електроенергія. Тому чим довше у вас не було світла — тим вищим буде коефіцієнт, відповідно сума у квитанціях за світло буде нижчою. Але дане коригування застосовується лише за умови, що споживач не мав можливості вчасно передати показники.

Інші платитимуть згідно з показниками лічильника.

«У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показники лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються», — сказано в постанові.

Оператори системи розподілу (обленерго) повинні повідомляти НКРЕКП до 25-го календарного дня місяця, наступного за розрахунковим, про величину застосованого знижувального коефіцієнта зміни споживання електроенергії при розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.