Перш ніж запалити свічки, добре їх охолодіть — віск ущільниться, це сповільнить горіння і зробить полум’я більш рівномірним.

Щоразу, як збираєтеся запалити нову свічку, підрізайте її гніт — довжина його видимої частини має бути не більше 5 мм. Це треба для того, щоб полум’я було рівним та яскравим. Інакше при загорянні гніт починає загинатися, і полум’я свічки стає тьмяним.

Наберіться терпіння і не гасіть товсту свічку раніше, ніж верхній шар воску повністю розплавиться. Бо утвориться ямка, на дні якої опиниться гніт, і дістати його, щоб підпалити наступного разу, буде важко. Тож дайте свічці розтанути по краях: так її поверхня залишиться рівною, а стінки свічника чистими.

Щоб уникнути неприємного запаху від тліючого гнота, свічки краще не задувати, а загасити полум’я, накривши маленькою кришечкою. Бажаю вам у році прийдешньому запалювати свічки лише з приємних нагод!

Юлія КУЧЕР. м. Жмеринка.