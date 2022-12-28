Наступний рік за Східним календарем — Кролика. А щоб він був прихильний до нас, приготуймо смаколик!

Бісквіт:

3 середні яйця

150 г цукру

60 мл олії

180 г борошна

140 г натертої моркви

10 г розпушувача

1 чайна ложка суміші спецій (кориця, сушений імбир, мускатний горіх)

дрібка солі

1 столова ложка цедри апельсина

Крем:

300 г жирної сметани

40 г цукрової пудри

У мисці змішати сухі продукти: борошно, розпушувач, сіль і спеції. В іншій мисці збити яйця міксером на піну, поступово всипати цукор, збити на пишну масу. Тонкою цівкою влити олію, збити 2 хв. Додати дрібно натерті цедру та моркву. Обережно перемішати ложкою. У два прийоми всипати сухі інгредієнти, обережно перемішати. Тісто виходить густе, як на оладки. Викласти у форму (20 см). Випікати морквяний бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40—50 хв. Дати охолонути.

Для крему в мисці змішати сметану та пудру, розтерти виделкою. Розрізати бісквіт на 3 коржі. Крем розділити на 3 частини. Змастити кожен корж кремом, викладаючи один на одний. Дати торту просочитися 3—4 год., або поставити в холодильник на ніч.

Оздобити на свій смак: цукатами, подрібненою курагою, горішками чи часточками апельсинів.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.