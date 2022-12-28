Наступний рік за Східним календарем — Кролика. А щоб він був прихильний до нас, приготуймо смаколик!
Бісквіт:
- 3 середні яйця
- 150 г цукру
- 60 мл олії
- 180 г борошна
- 140 г натертої моркви
- 10 г розпушувача
- 1 чайна ложка суміші спецій (кориця, сушений імбир, мускатний горіх)
- дрібка солі
- 1 столова ложка цедри апельсина
Крем:
- 300 г жирної сметани
- 40 г цукрової пудри
У мисці змішати сухі продукти: борошно, розпушувач, сіль і спеції. В іншій мисці збити яйця міксером на піну, поступово всипати цукор, збити на пишну масу. Тонкою цівкою влити олію, збити 2 хв. Додати дрібно натерті цедру та моркву. Обережно перемішати ложкою. У два прийоми всипати сухі інгредієнти, обережно перемішати. Тісто виходить густе, як на оладки. Викласти у форму (20 см). Випікати морквяний бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40—50 хв. Дати охолонути.
Для крему в мисці змішати сметану та пудру, розтерти виделкою. Розрізати бісквіт на 3 коржі. Крем розділити на 3 частини. Змастити кожен корж кремом, викладаючи один на одний. Дати торту просочитися 3—4 год., або поставити в холодильник на ніч.
Оздобити на свій смак: цукатами, подрібненою курагою, горішками чи часточками апельсинів.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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