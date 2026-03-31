Кому доступна

Субсидія доступна для ВПО, які:

— перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії, або з тимчасово окупованих територій;

— мають знищене чи непридатне для проживання житло;

— не мають у власності житла у безпечних регіонах;

— витрачають на оренду понад 20 відсотків сукупного доходу родини;

— не отримують допомогу на проживання;

— не є учасниками програми «Прихисток»;

— не перебувають у родинних стосунках з орендодавцем.

Програмою державної підтримки також можуть скористатися дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

* Хто не може отримати

Субсидію не призначають, якщо:

— придбано авто віком до 5 років протягом трьох місяців до звернення;

— здійснено покупку або витрати (за виключеннями) понад 100 тис. грн за останні три місяці;

— на депозитних рахунках є понад 100 тис. грн;

— є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці;

— розірвано договір найму;

— є житло у безпечних регіонах;

— власник житла отримав компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО;

— отримується допомога на проживання.

* Як оформити

За умови, що ваша сім’я входить до категорії тих, хто має право на субсидію, вам потрібно буде укласти з власником житла договір оренди (відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 25.10.2024 №1225), після чого написати заяву про надання субсидії.

Ці документи подають до ПФУ через його сервісні центри або ЦНАП. Також є можливість скористатися порталом електронних послуг ПФУ. У такому разі документи подають в електронному вигляді, підписують КЕП від двох сторін.

Рішення ухвалюють протягом десяти робочих днів. Заявник отримує повідомлення про призначення субсидії, необхідність уточнення даних або відмову з поясненням причин.

Субсидію призначають на шість місяців із можливістю продовження ще на один шестимісячний період.

* Який розмір

Розмір визначають індивідуально з урахуванням:

— доходів родини;

— кількості членів сім’ї;

— вартості оренди в регіоні.

Для розрахунку застосовують соціальну норму житла — 13,65 кв.м на особу (але не менше 35,22 кв.м на родину). Загальна площа житла не може перевищувати 130 кв.м для квартир та 230 кв.м для будинків.

Субсидія на оренду не впливає на право отримання субсидії на оплату комунальних послуг, зазначають у ПФУ.