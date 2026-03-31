Військовослужбовці, котрі зазнали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту Батьківщини, продовжують отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн на час лікування й реабілітації. Суми та тривалість виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК, роз’яснюють у Міноборони.

Які виплати зберігаються під час лікування

Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн. Ці кошти нараховують за весь час стаціонарного лікування — як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами. Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що ВЛК у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди 100 тис. грн після виписки зі стаціонару припиняється.

Головною підставою для здійснення виплат є Довідка про обставини травми (Додаток 5), яку видає командир частини із обов’язковою позначкою, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини.

Якщо лікування триває безперервно довше, ніж чотири місяці, для збереження виплат потрібен висновок ВЛК про необхідність тривалого лікування. Важливо пройти цей огляд до того, як сплине чотиримісячний термін. На підставі такого висновку та відповідного наказу командира фінансова підтримка продовжується (загалом до 12 місяців поспіль). Термін перебування на лікуванні в Україні підтверджується Довідкою про обставини травми та повідомленням про госпіталізацію від закладу охорони здоров’я (після 4 місяців лікування — рішенням ВЛК), а за кордоном — медичними документами та відмітками прикордонної служби про перетин державного кордону.

Додаткова підтримка

Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. По-перше, це дві щорічні виплати в розмірі місячного грошового забезпечення (без урахування винагороди у 100 тис. грн): допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Наявність бойового поранення вже є достатньою підставою для призначення останньої.

По-друге, держава здійснює виплату одноразової грошової допомоги. Це компенсаційна виплата за ушкодження здоров’я (інвалідність або часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності), отримане під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби або проходження військової служби. Розмір допомоги визначають залежно від встановленої групи інвалідності або відсотка втрати працездатності, а також від причини інвалідності або втрати працездатності, який встановлює експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.