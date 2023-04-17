Світле свято Великодня відзначили. Паски з’їдені, а ось варені яйця, подаровані родичами та друзями, залишилися у великій кількості. Що з них приготувати?
САЛАТ «ДАЧНИЙ»
- 5—6 варених яєць;
- пучечок зеленої цибулі;
- пучечок кропу з петрушкою;
- 2 середні свіжі огірки;
- 4 столові ложки сметани;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Яйця та огірки нарізати кубиками. Зелень посікти. Викласти в миску. Посолити, поперчити, засмачити сметаною.
ПАШТЕТ, «ОПОВИТИЙ ТАЄМНИЦЕЮ»
Паштет можно намастити на скибочки хліба, наповнити тарталетки, зробити начинку для млинців. І гості точно не вгадають, з чого паштет.
- 1 велика цибулина;
- 5 варених яєць;
- 50 г волоських горіхів;
- 2 невеликі зубчики часнику;
- по 2 столові ложки олії та вершкового масла;
- чверть чайної ложки паприки;
- сіль і чорний мелений перець за смаком.
Цибулину нарізати довільними кубиками, обсмажити на суміші масла й олії до м’якості та рум’яності. Горіхи підсмажити на сухій сковороді, охолодити. Викласти в чашу блендера порізані яйця, часник, горіхи, цибулю з маслом і олією та спеції. Збити до ніжної консистенції. Поставити в холодильник на 1 год.
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