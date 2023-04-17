Світле свято Великодня відзначили. Паски з’їдені, а ось варені яйця, подаровані родичами та друзями, залишилися у великій кількості. Що з них приготувати?

САЛАТ «ДАЧНИЙ»

5—6 варених яєць;

пучечок зеленої цибулі;

пучечок кропу з петрушкою;

2 середні свіжі огірки;

4 столові ложки сметани;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Яйця та огірки нарізати кубиками. Зелень посікти. Викласти в миску. Посолити, поперчити, засмачити сметаною.

ПАШТЕТ, «ОПОВИТИЙ ТАЄМНИЦЕЮ»

Паштет можно намастити на скибочки хліба, наповнити тарталетки, зробити начинку для млинців. І гості точно не вгадають, з чого паштет.

1 велика цибулина;

5 варених яєць;

50 г волоських горіхів;

2 невеликі зубчики часнику;

по 2 столові ложки олії та вершкового масла;

чверть чайної ложки паприки;

сіль і чорний мелений перець за смаком.

Цибулину нарізати довільними кубиками, обсмажити на суміші масла й олії до м’якості та рум’яності. Горіхи підсмажити на сухій сковороді, охолодити. Викласти в чашу блендера порізані яйця, часник, горіхи, цибулю з маслом і олією та спеції. Збити до ніжної консистенції. Поставити в холодильник на 1 год.