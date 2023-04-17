Якщо вам дісталася ділянка землі на дернині, це не так і погано, як може здатися на перший погляд. Така земля відпочила, і при правильному обробітку зможе давати високі врожаї. Хоча, звісно, попрацювати доведеться.

ПОЧНІТЬ ІЗ ДЕРЕВ

Насамперед позбудьтесь непотрібних дерев і чагарників. Приберіть усі дикі, а з плодових (яблуня, груша, вишня, обліпиха) залиште наймолодші, ті, що вам до смаку.

ПОЗБУДЬТЕСЯ БУР’ЯНІВ

Друга важлива проблема диких ділянок — бур’яни, особливо багаторічні (кропива, хвощ, пирій, осот, снить, берізка). Якщо їх не знищити, робота перетвориться на каторгу, і доведеться постійно займатися прополюванням.

Спочатку проведіть глибоку оранку. При цьому зруйнується дернина, і це вже початок боротьби з бур’янами. Залишіть у такому стані, поки вони відростуть. Після цього переоріть землю знову. За сезон потрібно провести 3—4 такі обробки. Цим знищите більшу частину непотрібних рослин і дасте ґрунту подихати. У ньому почнуть розвиватися мікроби, які розкладатимуть дернину та збагачуватимуть ґрунт гумусом.

Важливо! Не давайте бур’янам перепочинку, обробляйте ґрунт одразу після їх відростання. Не чекайте, доки відновлять сили. За кілька оранок запас живлення у кореневищах закінчиться, і бур’яни масово загинуть під час зимівлі.

ДОПОМОЖУТЬ ГЛІФОСАТИ

Якщо немає можливості проводити оранку досить часто, обприскуйте бур’яни гербіцидами (Раундап та інші препарати на основі гліфосату) не рідше одного разу на місяць. Враховуйте, що для однієї обробки 6 соток потрібно 300 мл гербіциду, тобто для трьох обприскувань необхідно купити літр препарату.

Під час роботи дотримуйтесь правил безпеки. Насамперед слідкуйте, щоб не потрапив на слизові оболонки та шкіру. Надягніть респіратор, окуляри, одяг, що прикриває всю шкіру. Використовуючи гербіциди, в перший рік ви не зможете нічого виростити на цій ділянці. Проте втрата одного сезону з лишком компенсується відсутністю бур’янів у майбутньому. Не турбуйтеся про ґрунт: препарати швидко руйнуються в ньому, тому не вплинуть на наступні рослини та ґрунтових мікробів.

НАСИПНІ ГРЯДКИ

Повністю відмовитися від грядок у перший рік після придбання землі готові не всі господарі. Тому відведіть собі маленьке місце, де організуєте насипні грядки.

✔ Очистіть ґрунт від бур’янів. Змайструйте короби за формою та розміром майбутніх грядок. Їх можна зробити із дощок, старого шиферу, листів жерсті.

✔ На дно покладіть подрібнену стару деревину, обрізані гілки та іншу грубу органіку. Зверху насипте торф, змішаний навпіл із компостом або перегноєм (товщина шару має бути не менше 20 см).

✔ Якщо перегною та компосту немає, змішайте торф із тирсою (3:1). Додайте в суміш вапнякове борошно (500 г на кв.м грядки). Це допоможе розкислити ґрунт і наситити його кальцієм.

Такі грядки стануть у пригоді і в майбутньому, коли ділянка вже буде розроблена. Вони раніше прогріваються навесні, тому ідеально підходять для вирощування ранніх овочів і зелені. Крім того, над коробами можна поставити опори та за необхідності вкривати насадження плівкою або спанбондом. Улітку укриття можна буде зняти, а восени знову відновити. Раз на 5 років міняйте верхні 5—7 см ґрунту на свіжу землю.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.