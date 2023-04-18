Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил, нагадують у Мінреінтеграції.

✔ Наближаючись до облаштованого блокпоста, зменште швидкість і підготуйте свої документи.

✔ Зніміть відеореєстратор і приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом.

✔ Зупиніться біля знака чи напису «СТОП». Вимкніть фари й увімкніть «аварійку».

✔ Зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав.

✔ Не виходьте з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове

скло.

✔ На вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля.

✔ Від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.

Під час проходження блокпоста можуть перевірити:

документи осіб;

речі (огляд);

транспортні засоби;

багаж і вантаж.

Перевірку можуть здійснювати уповноважені особи: Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби України.