Стартував сезон черемші, популярної вітамінної зелені. Її ще називають лісовим диким часником або цибулею ведмежою.

Особливо корисно вживати рано навесні, коли організм гостро потребує вітамінів і мінералів після зими. Це червонокнижна рослина (заборонено зривати в лісі та продавати), але її можна виростити на власній ділянці, попросивши в того, хто вже має на городі. Черемша швидко розростається, обираючи тінь.

Це справжнє джерело вітамінів, особливо С, А, групи В, та мікроелементів, мінеральних речовин і амінокислот. За словами лікаря-натуропата Еліти КУДІНОЇ, користь черемші в тому, що стимулює роботу серцево-судинної та травної систем, знижує рівень холестерину, покращує обмін речовин і підвищує апетит. Однак лікар рекомендує не зловживати черемшею, яка за надмірного споживання може спричиняти безсоння, головні болі та розлад шлунка. Рекомендована денна норма — від 10 до 25 листків.

Крім того, її не варто вживати під час вагітності та людям, які страждають на холецистит, гепатит, панкреатит, виразку шлунка та гастрит.

Людмила ОПАНАСЕНКО.