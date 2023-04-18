Якщо ви щороку вноситимете в ґрунт тирсу, то земля стане легкою, пухкою та м’якою, внаслідок чого добре вбиратиме вологу.

Підвищиться її повітрообмін. На поверхні проростатиме менше бур’янів, та й кірка не утворюватиметься.

Для покращення якості ґрунту бажано використовувати перепрілу, а не свіжу тирсу. Якщо ж братимете свіжу, то її слід перемішувати з азотними міндобривами (підійде сечовина чи аміачна селітра). Аби швидше перегнивала, можна компостувати.

Навесні, коли з ґрунту починає випаровуватися волога, використовуйте тирсу як мульчу, насипаючи на грядки 5-сантиметровий шар. Мульча приноситиме користь приблизно до середини літа.