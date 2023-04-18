З простих інгредієнтів виходять ароматні та яскраві міні-бутерброди, які стануть окрасою святкового столу.

Запекти 2 невеликі буряки. Дати охолонути, почистити. Середньо натерти буряк, додати до нього маленький зубчик часнику, посолити, поперчити, засмачити 1—2 столовими ложками майонезу.

З чорного хліба зрізати скоринку, нарізати рівними маленькими шматочками, підсушити на великому вогні на сухій сковороді до легкого рум’янцю. Філе оселедця нарізати акуратними шматочками.

На хліб викладати по столовій ложці бурякової маси, оселедець, прикрасити листочком петрушки.