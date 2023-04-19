Мінімальний розмір пенсії — це визначена законодавством для певної категорії пенсіонерів мінімальна пенсія — величина, до якої встановлюються належні пенсіонеру надбавки, підвищення, доплати (наприклад, доплата за понаднормовий стаж, підвищення ветерану війни, надбавка на догляд, цільова грошова допомога, щомісячна компенсаційна виплата, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інше), роз’яснюють у ПФУ.

Мінімальний розмір пенсійної виплати — розмір виплати з урахуванням встановлених до пенсії надбавок, підвищень та доплат. Він також гарантується законодавством певним категоріям пенсіонерів. Понад мінімальну пенсійну виплату в межах максимального розміру пенсії встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2023 року — 20930 гривень).