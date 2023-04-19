Алкоголь вживаю нечасто, але, можливо, дещо більше, ніж було б варто. А ще курю. Тож після публікації про профілактику делікатної проблеми й собі замислився: чи не можуть ці звички сприяти розвитку геморою?

Без підпису.

— Справді, існує невід’ємний зв’язок між вживанням спиртних напоїв і виникненням геморою, — підтверджує припущення читача хірург-проктолог Христина ЛИШАК. — Адже геморой розвивається внаслідок частих закрепів, однією з причин яких визнано алкоголь. Унаслідок його вживання виникає застій крові, що дуже негативно впливає практично на всі органи шлунково-кишкового тракту, особливо печінку.

Крім того, спиртне сприяє швидкому виведенню з організму всіх корисних речовин, а саме мінералів і вітамінів, що погіршує загальний стан людини, знижує тонус м’язів тощо. Не варто забувати й про загальне зневоднення, яке спричиняє алкоголь.

Під час загострення делікатної недуги, коли хворому призначають медикаменти для усунення болю та попередження ускладнень, неприпустимо поєднувати їх зі споживанням алкоголю! У кращому разі спиртне при цьому просто дезактивує дію ліків. Та частіше вживання спиртного різко погіршує загальний стан людини й відчутно посилює біль.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що при геморої алкоголь варто-таки зовсім виключити з раціону. Проте деяким людям, особливо якщо дотепер систематично вживали спиртне, складно постійно дотриму-

ватися цієї вимоги, утримуючись від споживання навіть слабоалкогольних напоїв, зауважує Христина Лишак.

Тож пропонує до уваги низку порад, дотримання яких суттєво зменшить негативний вплив алкоголю на запальний процес гемороїдальних вузлів. Але наголошує: вони працюватимуть лише в тому випадку, якщо наразі не приймаєте жодних медикаментів!

✔ Не забувайте пити воду, бажано у великій кількості. Це пришвидшує виведення з організму токсичних продуктів розпаду алкоголю та попереджає розвиток зневоднення.

✔ Обирайте як закуску легкі страви, овочі, фрукти. Старайтеся не закушувати алкоголь смаженими, копченими, жирними та маринованими продуктами, що сприяють виникненню закрепів і посилюють негативний вплив спиртного на геморой.

✔ Відмовтеся після прийому алкоголю від напоїв із вмістом кофеїну, оскільки це підвищить ризик виникнення зневоднення.

✔ Уникайте газованих напоїв, аби не подразнювати слизову оболонку шлункого-кишкового тракту.

✔ Для зменшення інтоксикації перед споживанням алкоголю можете прийняти декілька таблеток активованого вугілля.

✔ Після застілля будуть корисні вітамінні препарати, аби відновити в організмі рівень корисних речовин.

Якщо дотримуватиметеся цих рекомендацій, то можете без остраху за власне здоров’я підняти чарку, але за умови, що знатимете свою норму. Загалом же намагайтеся критично обмежити у власному раціоні спиртні напої!

Що ж до куріння, воно справді не йде на користь здоров’ю, але конкретно на розвиток геморою чи його загострення ця шкідлива звичка не впливає, підсумовує лікарка, відповідаючи на запитання нашого читача.

Ольга ГОЙДЕНКО.