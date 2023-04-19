1. Навесні після обрізування листя полуницю підживлюють комплексним мінеральним (нітроамофоскою — ст.л. на 10 л води) або органічним добривом (настій коров’яку або курячого посліду, розведений водою 1:10). Поливають під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.

2. У період бутонізації та дозрівання плодів полуниці потрібно більше калію, тому для підживлення можна використовувати калійну селітру, золу або настій курячого посліду. Обприскування мікроелементами під час цвітіння і зростання зав’язей значно збільшує врожайність (на 10 л води — дрібка борної кислоти).

3. Після збирання врожаю та обрізування старого листя підгодовують комплексним мінеральним (2 ст.л. нітроамофоски, склянка золи на 10 л води) або органічним добривом.