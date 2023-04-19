Корисний десерт замість магазинних солодощів на основі фініків і какао. Таке шоколадне масло можна намащувати на булочку, заправляти каші чи наповнювати млинці.

300—350 г фініків,

2 великі зрілі банани;

2 столові ложки какао;

дрібка кориці.

Фініки помити, залити окропом на 5—10 хв., видалити кісточки, відкинути на сито, щоб стекла вода. Очистити банани, поламати шматочками, збити блендером на пюре. Всипати какао, додати корицю та фініки, подрібнити блендером до однорідності. Перекласти масло в чисту суху банку. Зберігати в холодильнику до 3—4 днів.