Житлова субсидія на оплату комунальних послуг із постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії для централізованого, автономного, індивідуального опалення розраховується в квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Із 1 травня по 30 вересня будуть розраховані житлові субсидії та пільги на неопалювальний період. Для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, це буде зроблено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад сім’ї. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів.

Проте є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період, наголошують у ПФУ.

КОМУ ПОТРІБНО ПОДАТИ ЗАЯВУ ТА ДЕКЛАРАЦІЮ

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово- комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за ЖКП, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (із 1 травня по 30 вересня), їхні представники мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

У разі подання заяви протягом двох місяців із початку неопалювального (опалювального) сезону житлова субсидія призначається з його початку, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

ЯК ВРАХОВУЮТЬСЯ ДОХОДИ

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

ДОКУМЕНТИ ДО ОРГАНІВ ПФУ МОЖНА ПОДАТИ В ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС СПОСІБ:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ;

поштою, на адресу органу Фонду;

online — через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адмінпослуг і через портал «Дія».