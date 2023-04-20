Народні методи пропонують чимало варіантів вирішення проблеми на початковому етапі.

Наприклад, споживати узвар із сухофруктів (без цукру). Або чай із плодів шипшини (як варіант — із кореня). У сезон — лікуватися березовим соком, потім — кавунами. А також морсом із перетертої з цукром журавлини, розбавляючи прохолодною водою. Радять пити свою норму води (принаймні 2 л). Декому допомогла дієта з обмеженням тих продуктів, що утворюють солі в нирках (які саме солі, підкаже аналіз сечі).

Хтось радить їхати «на води» до Східниці чи Трускавця. Але надійніше почати з візиту до лікаря, котрий призначить обстеження і дасть персональні рекомендації. Адже всі згадані народні методи можуть піти не на користь, якщо, крім піску, в наявності — хоч один камінець.

Ольга ВОЛИНСЬКА.