Усі знають, як важко воно сходить. А іноді ще й пересівати доводиться. Причиною невдачі може бути неякісне насіння, надранній і посів у сухий ґрунт. Морква — культура холодостійка. Однак чим більш прогрітою буде земля, тим швидше зійде насіння. Тож участь у «змаганнях» під гаслом «а я висіяв раніше» раджу не брати.

ПРОРОЩУВАННЯ В ПОЛОТНЯНОМУ МІШЕЧКУ

Цей спосіб прижився не лише в мене. Я зустрічав багато схвальних відгуків і від інших людей. Але його застосовують за великої кількості вологи в ґрунті. Приміром, умови нинішньої весни — ідеальні. Насіння поміщають у мішечок. У землі роблять заглиблення близько 20 см і кладуть туди цей мішечок. Закопують і чекають 10 днів. Перед закопуванням мішечок не завадить потримати кілька хвилин під проточною водою, аби вимились ефірні олії.

ЗАМОЧУВАННЯ У ВОДІ

Насіння укладають у глибоку тарілку й на пару сантиметрів заливають водою. Багато води не треба, бо воно задихатиметься. Витримують 2 доби. Протягом цього часу 4—5 разів воду міняють. Ще ефективніше — вимочити насіння в настої золи. Столову ложку золи заливають гарячою водою та настоюють 2 доби, періодично збовтуючи. Також можна вимочити в стимуляторі коренеутворення.

А для протруювання використовують борну кислоту (1 г на 5 л води) або 3-відсотковий розчин перекису водню.

ЗАГАРТОВУВАННЯ

Ця процедура корисна не лише людям, а й насінню. Тоді воно краще сходить і більш стійке до хвороб. На дно тарілки кладуть шматок вологої тканини. Викладають набубнявіле насіння. Зверху вкривають другим шматком вологої тканини. Тарілку поміщають у поліетиленовий пакет і ставлять у холодильник з температурою 0—3 градуси на 2 доби.

ПРОГРІВАННЯ

Ця процедура протилежна загартовуванню, але ефект дає однаково хороший. Насіння заливають у термосі водою, підігрітою до 45—50 градусів, і витримують 2,5—3 год. Після цього підсушують.

ПРАВИЛЬНА ПІДГОТОВКА ГРЯДОК

Морква любить глибоке перекопування та легкий пухкий ґрунт. Для прискорення появи сходів я заздалегідь готую борозни та проливаю їх слабким розчином марганцівки. Заглиблюю насіння на 1,5—2 см. Далі грядки накриваю плівкою, так, щоб між нею та поверхнею землі був простір 2—3 см. Краї плівки фіксую цеглинами. Після появи сходів укриття прибираю. Морква любить сусідство цибулі та часнику.

Павло ТРИТИНИЧЕНКО. Кіровоградська обл.