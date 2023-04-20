Закуска замінить печінковий торт, на вигляд — апетитно та святково.

500 г яловичої печінки

200 мл молока

3 яйця

90 г борошна

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

50 мл олії

Начинка:

2 середні цибулини

2 середні морквини

200 г майонезу (жирної сметани)

5 середніх зубчиків часнику

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець (за смаком)

З печінки зрізати плівку та прожилки. Подрібнити в блендері чи перекрутити на м’ясорубці двічі. Перелити масу в миску. Додати яйця, сіль, перець, перемішати. Влити молоко (кімнатної температури) та олію. Всипати борошно, перемішати. Дати тісту постояти 15 хв. Сковорідку для млинців змастити олією, налити тонко тісто, як для звичайних млинців. Смажити до рум’яності з обох боків. Виходить 9 штук (діаметр сковорідки 24 см).

Для начинки моркву середньо натерти. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити в олії до золотавості. Додати моркву, смажити разом до м’якості. Посолити, поперчити, дати охолонути. Змішати майонез (сметану) та вичавлений часник.

Збираємо рулетики (на один — 3 млинці): один млинець змастити майонезом, накрити другим, притиснути, викласти 1/3 овочевої начинки, накрити третім млинцем, притиснути, змастити майонезом. Згорнути разом з начинкою рулетиком. Зробити ще два такі рулети. Покласти в холодильник на 2 год. Нарізати порційними шматочками (по 1,5 см).