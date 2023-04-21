«Нафтогаз України» і «Газорозподільні мережі України» об’єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань і оплати будуть зібрані в одному місці.

Уже в квітні клієнти ДК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії «Газмережі», АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз» і АТ «Донецькоблгаз» отримають березневі рахунки та зможуть переконатися, наскільки це зручно та комфортно.