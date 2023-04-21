Стан, який у народі називають «продуло шию» знайомий майже кожному. Іноді навіть невеликий протяг або забутий вдома шарф може спровокувати біль, що сковує рухи. По-науковому такий стан називається шийним міозитом.

Зрозуміти, що продуло шию, досить легко: після пробудження з’являється асиметричний біль у шийних м’язах. Пов’язано це з тим, що під час сну м’язові волокна набрякають і спазмуються. Біль є основним симптомом міозиту, тому не варто затягувати з лікуванням.

Перевірений засіб — горілчаний компрес. Для його приготування знадобиться відріз марлі або широкого бинта, складений у кілька шарів. Його необхідно рясно просочити горілкою та прикласти до хворого місця, зверху накрити будь-якою плівкою. Для закріплення компресу та додаткового тепла рекомендується використовувати шарф, хустку тощо. Такий компрес можна накласти вдень, якщо є можливість, або перед сном.

Ще один натуральний рецепт, який допоможе зняти всі симптоми, передбачає використання звичайної картоплі. Кілька картоплин відварюють неочищеними, розминають і викладають отриману масу на тканину. Зверху компрес прикривають теплою тканиною. Як картопля захолоне, пов’язку прибирають і розтирають одеколоном або спиртом прогріте місце, а потім утеплюють шию. Бажано робити компрес перед сном, на ранок симптоми міозиту зазвичай зникають. За необхідності процедуру можна повторити наступного дня.

Компрес із гірчиці та часнику має сильний зігрівальний ефект. Для приготування з’єднайте розведений водою гірчичний порошок і подрібнений на кашку часник у співвідношенні три до одного. Суміш нанесіть на тканину та прикладіть до місця запалення. Компрес спричиняє печіння, тому не слід тримати його довго, аби не допустити зайвого перегрівання, що травмує шкіру.

Настій кори барбарису — ще один перевірений засіб із скарбнички народних рецептів. Подрібнену кору барбарису заливають горілкою або 70-відсотковим спиртом у скляній посудині (1:10). Через 10 днів настоювання в темному місці отриманий настій проціджують через марлю і приймають тричі на день по 20—30 крапель до їди. Процедуру можна повторити наступного дня.