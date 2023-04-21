Багато хто намагається якнайшвидше з’їсти всі засолені огірки, щоб до літа звільнити тару та місце для нових заготовок. Із картоплею та салом — це класика. Тому давайте розглянемо щось новеньке. Є у нас кілька смачних салатів для вас, любі читачі.

«СИТИЙ ПАН»

5—6 середніх солених (маринованих) огірків; 700 г курячої печінки; 5 середніх цибулин; 3 столові ложки майонезу; олія; сіль; чорний мелений перець.

Цибулю тонко нарізати чвертькільцями, обсмажити в олії до м’якості та золотавості, посолити та поперчити. Викласти на сито, щоб позбутися олії. Огірки нарізати кубиками, викласти в цю саме сковорідку та на сильному вогні (без олії) випарувати вологу.

В каструлі закип’ятити воду, підсолити, викласти печінку. Варити від моменту повторного закипання 10 хв. Дати охолонути, нарізати соломкою. З’єднати в мисці всі охолоджені продукти. Додати майонез, сіль, перець, перемішати.

«З БАБУСИНОЇ КОМОРИ»

4 середні солені огірки; 3 середні картоплини; 1 середня червона цибулина; маленький пучечок кропу; 2 3 столові ложки олії; сіль; чорний мелений перець.

Картоплю відварити в мундирах до готовності, охолодити. Огірки нарізати напівкружальцями, цибулину — чвертькільцями, картоплю — кубиками. Подрібнити кріп. Викласти все в миску. Посолити, поперчити, полити олією, перемішати.

«СЕЛЯНСЬКИЙ»

3 круто зварені яйця; 4 середні солені огірки; 2 середні зубчики часнику; 2 столові ложки майонезу; чорний мелений перець.

Огірки крупно натерти, рідину віджати. Крупно натерти яйця. Вичавити часник. З’єднати в мисці, поперчити, додати майонез, перемішати.

КВАСОЛЕВИЙ

4 середні солені огірки; 1 банка консервованої квасолі; 2 середні морквини; 2 середні цибулини; олія (2—3 столові ложки); чорний мелений перець; сіль; зелена цибуля та петрушка (по кілька гілочок).

Цибулю нарізати чвертькільцями, моркву крупно натерти. Розігріти олію, викласти овочі. Тушкувати (не смажити) на середньому вогні до м’якості овочів, поперчити, посолити, дати охолонути. Огірки нарізати соломкою. Зелень посікти. Викласти все разом із квасолею (без рідини) в миску, перемішати.