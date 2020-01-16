На запитання читачів відповідає співробітник Договірного департаменту Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Тетяна Балтян. Перші ж запитання — від редакції «Порадниці».

— На початку нового року доречно поцікавитися підсумками НСЗУ за рік, що минув. Зокрема хотілося би почути, скільки медичних закладів співпрацює з НСЗУ, скільки українців станом на цей час підписали декларацію з лікарем і які області в цьому питанні — попереду?

— Така інформація постійно оновлюється на сайті НСЗУ. Станом на 31.12.2019 р. — а це найсвіжіші дані на час прямої лінії — 1464 заклади охорони здоров’я (комунальні некомерційні підприємства, приватні заклади і ФОПи) уклали договори з НСЗУ. Декларацію з лікарем підписали 29 млн. 97 тис. українських громадян. При цьому жінки активніші: їх серед підписантів — 56 відсотків, тоді як чоловіків — 44. Серед лідерів за кількістю підписаних декларацій — Дніпропетровська, Харківська, Львівська області та м. Київ.

— Чи задоволені ви такими темпами?

— Так, НСЗУ задоволена такими темпами, адже угоду з нами уклало вже 96 відсотків медичних закладів «первинки», а декларацію з лікарем підписало 69 відсотків від загального числа наших громадян.

— Чи відомо, яка частина тих, хто вже знайшли свого сімейного лікаря, — особи пенсійного віку?

— Понад 18 відсотків підписантів — особи віком від 65 років. Більш молоді пенсіонери увійшли до іншої вікової групи: 40–64 роки.

— Що саме ви хотіли би зараз анонсувати із запланованого НСЗУ на 2020 рік? Чи є якісь суттєві зміни, новації, які чекають на нас ближчим часом, а може й уже запроваджені з 1 січня?

— Наприклад, електронна медична картка, яку повинні вже вести в кожному закладі замість паперових. Іще триває навчання медпрацівників, та поступово медичні заклади мають повністю перейти на електронний формат ведення карток. Також у цьому квітні очікуємо укладання договорів із НСЗУ «вторинкою», після чого пацієнти потраплятимуть на прийом до вузьких спеціалістів за електронним направленням від свого сімейного лікаря. Тому хочу нагадати усім, хто ще не обрав свого лікаря, зробити це. Тому що з квітня потрапити до вузького спеціаліста можна буде лише за направленням лікаря «первинки».

— От уже традиційно наших читачів цікавить, до якого терміну можна буде звернутися для укладення декларації.

— Жодних обмежень немає, але слід розуміти, що хороші лікарі швидко наберуть максимальну кількість пацієнтів, тож не варто зволікати з вибором!

— Маємо також запитання від читачів щодо цьогорічних правил прийому вузьких фахівців. До кого з них можна потрапити на прийом без направлення від сімейного лікаря?

— Принаймні до квітня місяця це ті самі спеціалісти, що й були, а саме — гінеколог і психіатр.

— Мені 71 рік, маю інвалідність. Сімейний лікар виписав безкоштовні ліки, які мені не підійшли. Згодом лікар-кардіолог призначив інший препарат, за яким тричі їздила в Кременчук. Від міста живу далеченько, ноги вже не слухаються, але ближче купити ліки нема де, попросити теж не маю кого. Та всі 3 рази мені там відмовили: мовляв, немає, таких ліків не даємо. Лише після того як зателефонувала на гарячу лінію 1545, уперше за півроку перетелефонували, що ліки є, і я змогла їх придбати за 50 відсотків.

А іншим разом лікар виписала рецепт, перетелефонувала і каже, що коли я буду його отоварювати, вона доплатить за ліки. Отож село не має права користуватися такою пільгою? Моя знайома живе в місті, теж інвалід, їй ліки за 50 відсотків відпускають, а для мене нема, сказали, бо живу в селі! Невже так і має бути?!

Віра Петрівна. Полтавська обл.

— Питання забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безоплатно та за паперовими рецептами лікарів безоплатно або з оплатою 50 відсотків не належить до повноважень НСЗУ, оскільки такі лікарські засоби не входять у програму реімбурсації «Доступні ліки». Механізм реалізації прав пацієнта на отримання таких лікарських засобів врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі — Постанова). Відповідно до п.2 Постанови відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань здійснюється за відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету (у разі їх прийняття), а також за наявними державними бюджетними програмами відповідно до положень бюджетного законодавства.

— Добрий день! Чи правомірна ситуація, коли в аптеці відпускають менше лікарських засобів, аніж вказано в рецепті, і як отримати решту препаратів?

Галина. Рівненська обл.

— Якщо лікар виписав електронний рецепт за програмою «Доступні ліки», то в аптеці фармацевтичний працівник має відпустити строго ту кількість лікарського засобу, який виписаний у рецепті — не більше і не менше. Відпуск меншої кількості категорично заборонений та не передбачений електронною системою охорони здоров’я. Якщо у момент звернення пацієнта виписаний лікарський засіб відсутній у достатній кількості, аптека може замовити такі ліки, а пацієнт може звернутись до цієї аптеки через 1–3 дні, або ж звернутися до будь-якої іншої аптеки чи аптечного пункту, які уклали договір про реімбурсацію з НСЗУ.

— А чому препарати з переліку «Доступні ліки» можна придбати не у всіх аптеках?

— Тому що не всі аптеки уклали договори з НСЗУ. Отримати ліки можна в тих закладах, які мають відповідні угоди.

— Доброго дня! Знаю, що до переліку «Доступних ліків» входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і діабету ІІ типу. На 2020 рік програму збиралися поширити й на інші захворювання. Як вирішується це питання, коли варто чекати змін, і яких саме?

Лідія Миронівна. Хмельницька обл.

— Наразі діапазон захворювань і міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (діючих речовин) в рамках програми реімбурсації «Доступні ліки» залишається незмінним. Оскільки Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабміну від 25.03.2015 р. №267, можна звернутись до МОЗУ з пропозицією розширення переліку лікарських засобів, які входять у програму реімбурсації «Доступні ліки».

— Це пряма лінія? У нас наприкінці 2019 р. були перебої з фінансуванням програми, унаслідок чого пацієнти були змушені купувати життєво важливі препарати власним коштом. Чому так сталося і чи варто бути готовими до таких збоїв надалі?

Ніна. Харківська обл.

— За програмою «Доступні ліки» жодного збою не було, всі ліки належно відпускали. Хіба що десь, може, трапився збій з вини аптек на місцевому рівні. Але є ще й пільгові медикаменти, визначені Постановою №1303, які можуть відпускати за державні або ж за місцеві кошти. Отож це питання — не до НСЗУ.

— Хочу попросити вашої поради. Я киянка в літах. Недавно зустріла знайому, розговорилися, і та поцікавилася, чи плачу своєму лікарю за прийом. Відповіла, що не плачу. Вона ж зізналася: щоразу кладе в карточку по 200 грн. А почала так робити, бо, мовляв, «інакше користі небагато: лікарка і не вислухає, і не випише нічого помічного», а от із купюрою — і результат належний. Каже, серед її знайомих багато хто змушений так чинити. А насамкінець виявилося, що ми уклали декларації в одній поліклініці, але з різними лікарями. Виходить, мені пощастило з моїм лікарем? Хочу запитати, що тут порадити, і чи контролює НСЗУ безкоштовність надання лікарських послуг сімейними лікарями і терапевтами, а також їх якість?

Наталя. м. Київ.

— Якщо медичний заклад уклав договір із НСЗУ, то консультація сімейного лікаря чи терапевта має бути безкоштовною. Тож ніхто не повинен, уклавши декларацію, вкладати якісь купюри, аби отримати консультацію лікаря! За це вже сплатила держава. Якщо лікар натяками схиляє пацієнта до потреби додатково «віддячити» за його послуги, раджу змінити його, уклавши декларацію з іншим. Якщо ж почуваєтеся від цього ще й ображеними чи приниженими, — тим більше не обмежуйтеся скаргами друзям і близьким, а йдіть до головного лікаря вашого медичного закладу і питайте, на яких підставах ваш сімейний лікар так чинить. Або звертайтеся до нашого контакт-центру на безкоштовну гарячу лінію за коротким номером 1667. Для НСЗУ дуже важливі такі звернення, і ми ніколи не залишаємо їх без уваги, адже платимо кошти медичним закладам, аби пацієнти отримували безоплатну медичну допомогу!

— Маю родича — інваліда, який пересувається на візку. Таким людям доволі складно дістатися до поліклініки. Від кого залежить обладнання пандусу при вході в поліклініку і доступних для таких пацієнтів туалетів на поверхах?

Катерина. Львівська обл.

— Одна з вимог при укладанні договорів закладів «первинки» із НСЗУ — наявність пандусів у кожній амбулаторії, в кожному центрі. А саме наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

На прямій лінії чергувала Ольга ГОЙДЕНКО.