Рішенням Архієрейського Собору Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Водночас за парафіями і монастирями, які цього бажають, залишається право використовувати старий календар.

«Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії», – зазначив Митрополит Епіфаній.

Після затвердження рішення Помісним Собором, який скликається на 27 липня 2023 р., загальне вживання новоюліанського календаря буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік.

Отже, Різдво відтепер святкуватимемо 25 грудня разом з усією Європою, Покрову — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня. Зміни не стосуватимуться Великодня і Трійці.