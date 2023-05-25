На підставі ваучера, який надає право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей, здійснюється перепідготовка за робітничою професією, підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізація чи підвищення кваліфікації, інформує Мінреінтеграції.

Цей документ може бути виданий у тому числі внутрішньо переміщеним особам і ветеранам, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду держсоцстраху на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Скориставшись можливістю отримати такий ваучер від держави, для чого потрібно звернутися з відповідною заявою до будь-якого центру зайнятості, ці громадяни матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

А ще українці мають можливість отримати нову професію через «Дія. Освіта», запевняють у Мінцифрі. На цій платформі можна пройти повний цикл здобуття професії:

реєструєтеся і проходите профорієнтаційний тест;

отримуєте рекомендації та обираєте професію;

дивитеся освітній серіал;

проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;

отримуєте сертифікат;

знаходите вакансію в своєму регіоні.

Зайти на платформу можна за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/