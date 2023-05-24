1,1—1,2 л кефіру;

700—900 мл сильногазованої води;

200 г сметани;

300 г запеченого курячого філе ;

150 г шинки (або вареної ковбаси);

6 варених яєць;

5 середніх варених у мундирах картоплин;

6 середніх огірків;

10 середніх редисок;

зелена цибуля;

петрушка;

кріп;

2 чайні ложки готової гірчиці;

2—3 чайні ложки тертого хріну;

сіль, чорний мелений перець.

Для цього рецепта дуже важливо смачно запекти куряче філе. Грудку змащую олією, солю, перчу, присипаю сушеним часником, втираючи всі спеції в м’ясо. Загортаю у фольгу, запікаю при 190 градусах 35 хв. (Можна просто відварити, але із запеченим набагато смачніше).

Для заправки окремо в миску натираю 2 яйця, додаю гірчицю та тертий хрін. Розтираю все разом, додаю сметану. Ставлю в холодильник, щоб настоялась.

Охолоджену курку та шинку (ковбасу), 4 огірки, 4 яйця, 6—7 редисок і всю картоплю нарізаю маленькими кубиками. Викладаю в каструлю. Окремо середньо натираю редис та огірки, що залишились (для густоти). Додаю посічені кріп і петрушку. Зелену цибулю дрібно нарізаю, солю, розминаю руками, додаю до інших інгредієнтів. Солю та перчу вміст каструлі за смаком, перемішую. Заливаю холодним кефіром. Додаю сметанну заправку, перемішую. Наприкінці вливаю газовану воду, доводячи до бажаної густоти. Перед подачею добре охолоджую в холодильнику.

Надія РИБАК. м. Вінниця.